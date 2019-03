Kardinaal Danneels (85) is overleden Rob Van herck Tommy Thijs

14 maart 2019

12u31

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 Kardinaal Godfried Danneels is deze voormiddag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt kardinaal Jozef De Kesel. Danneels was dertig jaar aartsbisschop van Mechelen en werd zelfs ooit getipt als paus. Hij stond bekend om zijn progressieve uitspraken.

Danneels leefde al enkele jaren teruggetrokken in Mechelen, waar hij thuis op 85-jarige leeftijd overleed. Sinds eind vorig jaar ging zijn gezondheid fel achteruit, zeggen vrienden.

Kardinaal

Godfried Danneels - de oudste van zes kinderen - maakte een blitzcarrière als priester, daarna werd hij vrij snel bisschop en in 1980 aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Paus Johannes Paulus II benoemde Danneels in 1983 tot kardinaal, het hoogste katholieke ambt na paus zelf. De kardinalen hebben bijvoorbeeld het recht de paus te kiezen. In 2005 werd hij zelf getipt als mogelijke opvolger toen Johannes Paulus II overleed.

Danneels werd door veel mensen gezien als een progressief man die de kerk wilde moderniseren. Zo sprak hij zich openlijk uit voor het homohuwelijk.

Abortus

Maar toen de abortus- en euthanasiewet worden goedgekeurd, maakte Danneels subtiel duidelijk dat hij niet akkoord ging.

Op zijn 77e ging Danneels met pensioen - hij is al dan 53 jaar priester. In januari 2010 nam hij ontslag als aartsbisschop en werd opgevolgd door André Léonard. De laatste jaren verscheen Danneels niet vaak meer in het openbaar, het ging niet goed met zijn gezondheid.

Met zijn emeritaat trok Danneels zich terug uit het publieke leven. Hij kon nu voluit aandacht schenken aan wat hem het meest dierbaar was: gebed, literatuur en andere vormen van kunst, en tijd voor vrienden en kennissen. Op uitdrukkelijk verzoek van paus Franciscus nam hij nog deel aan de gezinssynodes in 2014 en 2015.

Reacties overlijden

Kardinaal Godfried Danneels heeft gedurende vele jaren “het herderschap in de Kerk uitgeoefend, en dat in een periode van fundamentele veranderingen in Kerk en samenleving”. Dat zegt kardinaal Jozef De Kesel in een reactie op het overlijden van Danneels.

“Gaandeweg is zijn uitstraling groot geworden, zowel in ons land als in de wereldkerk. Door zijn woord, met zoveel innige bezieling gesproken en geschreven, heeft hij ons steeds naar de bron geleid. Altijd met zachte hand. Hij heeft ook beproevingen gekend, en op het einde was hij fel verzwakt en uitgeput”, aldus De Kesel in een communiqué verspreid door de Belgische bisschoppenconferentie.

Kardinaal De Kesel biedt namens de hele Belgische katholieke kerk aan de familie, vrienden en vele voormalige collega’s en medewerkers van kardinaal Danneels zijn christelijke deelneming aan.

Uitvaart

De uitvaart van Danneels vindt plaats in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen onder leiding van kardinaal Jozef De Kesel, in aanwezigheid van onder meer de pauselijke afgevaardigden, de Belgische bisschoppen en de priesters en diakens van het aartsbisdom.