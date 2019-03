Kardinaal Danneels (85) is overleden Rob Van herck Tommy Thijs

14 maart 2019

12u31

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 Kardinaal Godfried Danneels is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt kardinaal Jozef De Kesel. Danneels was jarenlang aartsbisschop van Mechelen en werd zelfs ooit getipt als paus.

Danneels leefde al enkele jaren teruggetrokken in Mechelen. Sinds eind vorig jaar ging zijn gezondheid fel achteruit, zeggen vrienden.

Kardinaal

Godfried Danneels - de oudste van zes kinderen - maakte een blitzcarrière als priester, daarna werd hij vrij snel bisschop en in 1980 aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Paus Johannes Paulus II benoemde Danneels in 1983 tot kardinaal, het hoogste katholieke ambt na paus zelf. De kardinalen hebben bijvoorbeeld het recht de paus te kiezen. In 2005 werd hij zelf getipt als mogelijke opvolger toen Johannes Paulus II overleed.

Danneels werd door veel mensen gezien als een progressief man die de kerk wilde moderniseren. Zo sprak hij zich openlijk uit voor het homohuwelijk.

Abortus

Maar toen de abortus- en euthanasiewet worden goedgekeurd, maakte Danneels subtiel duidelijk dat hij niet akkoord ging.

Op zijn 77e ging Danneels met pensioen - hij is al dan 53 jaar priester. In januari 2010 nam hij ontslag als aartsbisschop en werd opgevolgd door André Léonard. De laatste jaren verscheen Danneels niet vaak meer in het openbaar, het ging niet goed met zijn gezondheid.

De uitvaart van Danneels vindt plaats in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen onder leiding van kardinaal Jozef De Kesel, in aanwezigheid van onder meer de pauselijke afgevaardigden, de Belgische bisschoppen en de priesters en diakens van het aartsbisdom.