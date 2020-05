Kappers en andere contactberoepen kunnen open, maar moeten wel aan strenge voorwaarden voldoen TT

13 mei 2020

17u33

Bron: Belga 0 Kappers, schoonheidssalons, pedicures, nagelsalons, barbiers en tatoeage- en piercingssalons mogen vanaf maandag opnieuw de deuren openen, besliste de Nationale Veiligheidsraad. De heropening gaat gepaard met strenge veiligheidsvoorschriften. Zo kan er maar één klant per tien vierkante meter worden toegelaten. Anderen wachten buiten, want wachtzalen mogen niet worden gebruikt.



Vanaf maandag kunnen de kappers en andere niet-medische contactberoepen opnieuw aan de slag. De Nationale Veiligheidsraad zette het licht op groen voor de tweede fase van de exitstrategie. Aan de heropstart zijn wel strenge veiligheidsvoorschriften verbonden. Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V) lijstte ze op in een persbericht.

Concreet mogen klanten enkel op afspraak worden ontvangen en mag er slechts één klant per tien vierkante meter de ruimte binnen. In zaken waar de voor de klant toegankelijke vloeroppervlakte kleiner is dan 20 vierkante meter, kunnen er maximaal twee klanten binnen, als de veilige afstand van anderhalve meter tenminste gegarandeerd kan worden.



Andere klanten moeten buiten de zaak wachten: wachtzalen kunnen niet gebruikt worden. Dat geldt ook voor de toiletten, met een uitzondering voor noodgevallen. Kapperszaken mogen in principe ook maar één klant per tien vierkante meter ontvangen, maar zij kunnen wel van de regel afwijken als er plexiglas staat tussen de verschillende werkposten en als een afstand van anderhalve meter tussen mensen verzekerd is.

Daarnaast mogen uitbaters geen drank of voedsel serveren en moet het werkmateriaal en het materiaal dat in contact komt met klanten na iedere klant ontsmet worden. Individuele ventilatoren mogen niet, er moeten alcoholgels ter beschikking zijn aan de ingang en op verschillende andere plaatsen in de zaak, het personeel moet de handen wassen voor elke behandeling van een nieuwe klant en personeelsleden én klanten moeten een mondmasker dragen. Op dat laatste is enkel een uitzondering mogelijk voor gelaatsbehandelingen (dus ook baarden knippen), en dat enkel gedurende de duur die strikt noodzakelijk is voor de behandeling, klinkt het.

Markten

Ook voor openbare markten zijn een aantal voorschriften voorzien. Zo wordt er maximaal één bezoeker per anderhalve lopende meter aan het kraam toegelaten tot de markt, moet er een systeem zijn om het aantal klanten op de markt te kunnen tellen, komt er een circulatieplan met eenrichtingsverkeer en aparte in- en uitgangen, is een mondmasker voor marktkramers en personeel verplicht, mag er geen voeding of drank ter plaatse worden geconsumeerd en moet aan de ingang en aan elk kraam handgel voorzien zijn.

Voor bezoekers worden mondmaskers sterk aangeraden, maar zijn ze niet verplicht. De markten kunnen vanaf maandag hervatten, zij het met een beperking tot vijftig kramen.

