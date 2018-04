Kapper die winkel verdedigde tegen betogers riskeert celstraf voor weerspannigheid ADN

17 april 2018

15u57

Bron: Belga 4 Kapper Kevin T. (33) uit Antwerpen is vandaag voor de rechter verschenen voor gewapende weerspannigheid. De man had twee jaar geleden zijn winkel met een bijl proberen te verdedigen, toen betogers van het extreemrechtse Pegida zijn zaak hadden aangevallen. Hij had zich ook weerspannig gedragen. "Ik was kwaad, omdat de politie niet ingreep toen die betogers mijn zaak vernielden", zei de kapper. De procureur vorderde een jaar cel en 600 euro boete.

Kevin T. was op 23 april 2016 aan het werk in zijn kapperszaak aan de Lange Koepoortstraat, toen een betoging van enkele honderden Pegida-aanhangers er voorbij kwam. Twee leden van de extreemrechtse organisatie verklaarden later dat de zwarte kapper hen geprovoceerd had, door hun vlaggetjes af te nemen en met een stok te zwaaien.

De beklaagde vertelde vandaag iets anders. "Toen de betogers voorbij kwamen, begon ik net als vele anderen te filmen met mijn gsm. Ze brachten de Hitlergroet en sloegen de gsm uit mijn handen. Toen ik hem wilde oprapen, werd ik geslagen. Ik vluchtte naar binnen, maar ze kwamen achter me aan. Ik nam uit schrik een bijl, waarmee ik verbouwingswerken aan het doen was, om mezelf en mijn zaak te verdedigen."

De politie kwam tussen en nam de bijl af. Kevin T. verzette zich en werd overmeesterd. Intussen sneuvelde zijn etalageraam en richtten de betogers vernielingen aan. Volgens de procureur bleef de beklaagde zelfs met de handboeien aan weerspannig.

"Ik was heel boos. Ik dacht dat de politie er was om mij te beschermen. Terwijl ik gearresteerd werd, maakten die betogers mijn zaak kapot en de politie deed niets. Ik ben heel teleurgesteld dat ik hier nu terechtsta en de mensen die mijn winkel vernielden niet", zei de kapper, die zichzelf verdedigde.

De beklaagde werd al meermaals veroordeeld voor weerspannigheid, slagen aan de politie en smaad.

Vonnis op 22 mei.