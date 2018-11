Kapotte helmen, straat vol gegooide stenen: foto’s tonen hoe rellen in Charleroi zwaar uit de hand liepen kg

24 november 2018

17u13 7 Voor de tweede nacht op rij braken er hevige rellen uit in Charleroi in de kantlijn van de protestacties tegen de hoge brandstofprijzen. Een honderdtal relschoppers maakte misbruik van de acties om winkels te plunderen en politieagenten aan te vallen. Enkele foto’s die Het Laatste Nieuws uit goede bron ontving, illustreren hoezeer de situatie uit de hand liep.

Tijdens de rellen van afgelopen nacht in Charleroi werden agenten onder andere bekogeld met stenen en biljartballen. Op enkele foto’s is te zien hoe de straat bezaaid is met projectielen.



Dat de agenten het zwaar te verduren kregen, wordt ook bewezen door de staat van hun uitrusting na de interventie. Eén helm heeft een vizier dat dwars door midden is gescheurd, een andere helm lijkt de schade te vertonen van een zware klap of een gegooid voorwerp, zo is te zien op de foto’s.

Het is al de tweede nacht op rij dat amok wordt gemaakt in Charleroi. Volgens de politie werden tijdens de rellen vernielingen aangebracht aan verschillende winkels en een bankkantoor in de buurt. Ook politievoertuigen werden beschadigd en enkele leden van de oproerpolitie raakten lichtgewond. Er werden twee relschoppers opgepakt.



Amokmakers maken gebruik van de protestacties tegen de hoge brandstofprijzen die plaatsvinden in Frankrijk en Wallonië. De ‘gele hesjes’ zullen ook dit weekend opnieuw actievoeren.

