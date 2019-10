Kantoorbus voor Vlaamse pendelaars flopt ttr

07 oktober 2019

16u31

Bron: belga 2 De activiteiten van de "kantoorbus", waarop pendelaars in de file al kunnen werken, staan momenteel op een laag pitje. De meeste vaste verbindingen zijn geschrapt, zo schrijft De Tijd vandaag op zijn website.

In september vorig jaar zette Office on Wheels, de organisatie achter de kantoorbus, negen filegevoelige lijnen op waarmee pendelaars elke ochtend en avond vanop vaste locaties met de kantoorbus naar Gent, Antwerpen en Brussel konden reizen. Ze konden dan onderweg al werken: de bus was uitgerust met onder meer draadloos internet, stopcontacten, printer en koffiemachine.

Van die vaste verbindingen blijft momenteel alleen nog die tussen Gent en Brussels Airport over, aldus De Tijd. "We kregen gewoon geen mensen op de bus", zegt projectverantwoordelijke Geert Horens van Office on Wheels. "Het werd snel duidelijk dat er weinig impact was. De kantoorbus bood te weinig flexibiliteit tegenover het openbaar vervoer."

Wel succesvol zijn de kantoorbussen voor supermarktketen Colruyt (tussen Gent en de hoofdzetel in Halle). Office on Wheels is nu op zoek naar andere bedrijven of bedrijvenparken waar de kantoorbus heen kan rijden. Zo loopt er een proefproject van Gent naar het hoofdkantoor van de bakkerijgroep Puratos in Groot-Bijgaarden.