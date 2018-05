Kantine van hockeyclub moet 7 weken dicht na geluidsoverlast mvdb

11 mei 2018

12u18

Bron: ATV 1 De kantine van Royal Antwerp Hockey Club (RAHC) moet verplicht zeven weken de deuren sluiten, zo meldt de regionale tv-zender ATV. Het gemeentebestuur van Brecht nam die beslissing nadat enkele buurtbewoners van de club uit deelgemeente Sint-Job een klacht wegens geluidsoverlast indienden.

De gemeente ontving drie klachten en sluit de bar tot 1 juli. De heren van RAHC promoveren opnieuw naar eerste en de vrouwenploeg speelt zondag om de landstitel. Deze resultaten werden in de kantine recent flink gevierd, de klachten volgden later. RAHC-voorzitter Steve De Meester spreekt van een "buitensporige, lichtzinnige maatregel". Volgens de voorzitter heeft het merendeel van de buren een goede verstandhouding met de grote club. Hij wil graag met de buren die klacht indienden in overleg om zo de overlast te beperken.

Het schepencollege van Brecht beslist maandag of de straf behouden blijft. De vrouwenploeg van Antwerp verloor gisteren met 1-0 de eerste finalewedstrijd van de playoffs tegen Watducks. Zondag volgt de tweede finalewedstrijd. Beide partijen worden afgewerkt op de terreinen van Braxgata in Boom.