Kansspelcommissie valt binnen in kinderspeelhal vakantiepark De Vossemeren Lommel

TTR

09 maart 2018

Bron: Belga

De Kansspelcommissie is binnengevallen in vakantiepark De Vossemeren in Lommel, eigendom van Center Parcs, na een reportage van het VRT-programma Pano. Dat meldt VRT NWS deze middag. De Kansspelcommissie heeft dit bevestigd.