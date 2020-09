Kansspelbedrijven verdienen 900 miljoen euro aan Belgische gokkers HLA NLA

30 september 2020

13u36

Bron: Belga 0 Casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren hielden in 2018 meer dan 900 miljoen euro over aan gokken en weddenschappen door Belgische spelers. Dat blijkt uit jaarverslag van de Kansspelcommissie. Het aandeel online gokken en wedden stijgt fors.

Uit het jaarverslag 2019 van de Kansspelcommissie - de regulator van de sector - blijkt dat de 'Gross Gaming Revenue' of GGR in stijgende lijn gaat. Die GGR is het verschil tussen de totale inzetten en de totale uitbetaalde winsten aan de spelers, of zeg maar alles wat de gokbedrijven overhouden aan de inzetten van spelers.

Voor 2018 - recentere cijfers zijn niet beschikbaar - blijkt de GGR voor de casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren 917 miljoen euro te bedragen. Dat is een stijging met 50 procent tegenover 2015.

Vooral het aandeel van online gokken en wedden stijgt fors. De voorbije drie jaar was er een verdubbeling: van een GGR van 211 miljoen euro in 2015 naar 466 miljoen euro in 2018. Bij wedoperatoren steeg de online GGR in 2018 met meer dan 45 procent tegenover 2017, bij casino's met meer dan 58 procent.

Meer en meer mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden op het vlak van gokken. In 2019 vroegen 35.390 mensen vrijwillig om uitgesloten te worden van kansspelen, tegen 32.468 het jaar daarvoor. En 643 mensen met een gokprobleem werden uitgesloten op vraag van iemand uit hun onmiddellijke omgeving, bijvoorbeeld een familielid. In 2018 waren dat er 511.