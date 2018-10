Kansarmoedevereniging Kras neemt het op voor stad Gent jv

05 oktober 2018

18u41

Bron: belga 0 De vereniging Kras die 16 vrijwilligersorganisaties rond armoede verenigt, vindt dat het Gentse stadsbestuur wel degelijk inzet op armoedebestrijding. "Onze ervaring is dat de stad Gent binnen haar mogelijkheden wel degelijk zoekt naar oplossingen, klinkt het. Het Gentse stadsbestuur ligt al enkele dagen onder vuur na getuigenissen over gebrekkige sociale woningen.

De Gentse kansarmoedewerking, die honderden vrijwilligers vertegenwoordigt, vindt dat de woonnood "hoog en vaak schrijnend is", zoals onlangs in een VRT-reportage werd getoond. Toch verwijst de vereniging naar verschillende projecten, zoals Community Land Trust, dat in Gent naar Angelsaksisch model grondeigendom scheidt van de woning. Zo kunnen mensen goedkoper een huis optrekken.

"Dampoort knapt op!" is ook een goed voorbeeld, vindt de organisatie, waarbij het OCMW geld leent om een woning op te knappen. Bij verkoop moet de eigenaar het geld terug betalen.

"We merken dat het Gentse beleid de voorbije 6 jaar sterk de kaart van armoedebestrijding trok", zegt Kras. "Het Gentse stadsbestuur en OCMW luisterden naar onze signalen en gingen er, waar mogelijk, mee aan de slag."

De organisatie is wel kritisch voor een groot tekort aan betaal- en leefbare woningen in Gent. "Onze vrijwilligers merken op dat mensen in nood uit andere regio's naar Gent komen, omdat ze hier vaak meer ondersteuning krijgen. Dit doet de nood aan betaalbare woningen toenemen."

De stad Gent heeft met meer dan 12 procent sociale huurwoningen, op Genk na het hoogste aantal sociale huurwoningen van Vlaanderen. Gent biedt daarmee dubbel zoveel sociale woningen als het Vlaamse streefcijfer en gemiddelde van 6 procent. Maar dat streefcijfer "blijft ver onder de noden", besluit Kras.