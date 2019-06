Kansarmoede bij Vlaamse kinderen blijft stijgen FVI

13 juni 2019

13u09

Bron: Belga 7 De kansarmoede-index bij zeer jonge kinderen in Vlaanderen is vorig jaar gestegen tot 14,1 procent. Dat is 0,3 procentpunt meer dan een jaar eerder, blijkt uit de jaarlijkse geboortecijfers van Kind & Gezin.

De kansarmoede-index bij kinderen waarvan de moeder bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, ligt met 33,6 procent heel wat hoger dan de 6 procent bij kinderen met een moeder van Belgische origine. Kansarmoede doet zich meer voor in steden dan in kleinere gemeenten. In Antwerpen ligt de index met 18 procent het hoogst, in Vlaams-Brabant het laagst met 8,3 procent.

De invoering van het Groeipakket zorgt wel bijna voor een verdubbeling van het aantal minderjarigen met een verhoogde kinderbijslag omwille van het inkomen. Het gaat nu om 22,1 procent.

Het geboortecijfer is in 2018 nauwelijks geëvolueerd. Er zijn wel uiteenlopende evoluties in de provincies. In West-Vlaanderen nam het cijfer toe met 3,8 procent en in Oost-Vlaanderen met 1,2 procent. In de andere provincies daalde het geboortecijfer.

De vruchtbaarheid van vrouwen tussen 20 en 30 jaar blijft dalen en ligt nog steeds op het laagste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. De vruchtbaarheid van vrouwen tussen 30 en 35 jaar neemt wel toe en ligt nu duidelijk hoger dan die van vrouwen tussen 25 en 30 jaar.

28,1 procent van de kinderen geboren in 2018 heeft een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. In vergelijking met 2017 is het percentage ongewijzigd. Bij 29 procent van de kinderen geboren in 2018 is het Nederlands niet de taal die het kind met de moeder spreekt.

Meer dan 36 procent van de minderjarigen heeft nu een niet-Belgische herkomst. Zij hebben een grotere kans om op te groeien in een gezin zonder werkende ouder.

