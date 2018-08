Kansarme kinderen belanden veel vaker in het ziekenhuis kv

28 augustus 2018

05u11

Bron: Belga 0 Jonge kinderen uit zwakke socio-economische gezinnen worden tot 36 procent keer meer gehospitaliseerd. Dat bericht De Standaard vandaag.

De Onafhankelijk Ziekenfondsen (OZ) analyseerden de hospitalisaties van kinderen tussen 2013 en 2016. Uit hun ­cijfers blijkt dat jongere kinderen die recht hebben op een Verhoogde Tegemoetkoming (VT) tot 36 procent keer meer worden opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om kinderen met het 'sociale' VT-statuut, uit socio-economisch kwetsbare gezinnen dus. Bovendien verblijven die kinderen gemiddeld ook langer in het ziekenhuis per opname. Naarmate ze ­tieners worden, verkleint het ­effect.

Zowel de Socialistische als de Christelijke Mutualiteit bevestigt dat de cijfers bij hen in ­dezelfde lijn liggen. Ann Ceuppens, hoofd van de studiedienst van de Onafhanke­lijke Ziekenfondsen (OZ), bevestigt het opmerkelijke verschil. "We vermoeden dat, behalve het feit dat deze groep op medisch vlak kwetsbaarder is, de artsen kinderen uit voorzorg sneller hospitaliseren als ze merken dat de ouders de aanbevelingen niet volledig begrepen hebben."

Dat gebeurt bijvoorbeeld als ouders niet goed Nederlands kunnen, klinkt het. De OZ pleiten voor meer preventie om ziekenhuisopnames te vermijden.