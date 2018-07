Kans op buien neemt toe: valt er eindelijk regen vandaag? kg

20 juli 2018

06u35

Bron: Belga 0 Vrijdag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en stilaan ook de kans op buien, eventueel met onweer. De maxima schommelen tussen 23 graden aan zee en lokaal 30 graden in de Kempen, meldt het KMI.

Zaterdag hangen er wolkenvelden en kan er vooral in de provincies langs de Franse grens en ten zuiden van Samber en Maas nog een (onweers)bui vallen. In de namiddag wordt het meestal droog in het westen en centrum van het land. Maar in het zuidoosten blijft het onstabiel met plaatselijk kans op onweerachtige buien. De maxima schommelen tussen 22 of 23 graden in de Hoge Venen en aan zee, en 28 of 29 graden in de Kempen.

Zondag verloopt droog met afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 22 of 23 graden aan zee en 27 of 28 graden in de Kempen, bij een zwakke tot matige wind.



Van maandag tot donderdag wordt het meestal zonnig en warm met maxima tussen 28 en 32 graden in het centrum, en in het tweede deel van de week mogelijk meer. Vanaf donderdag is er soms kans op een lokale onweersbui.

