Kankerpatiëntje Maithili (12) is terug in België en kreeg warm welkom: "Ik kan niet wachten om maandag naar school te gaan"

Koen Van De Sype

14u01

39

IVI Maithili werd opgewacht door een grote groep familie en vrienden.

Maithili Vanhille (12) is weer thuis. Het meisje uit het West-Vlaamse Assebroek trok deze zomer met haar ouders en haar broer naar Mexico om er een experimentele behandeling te ondergaan tegen een tumor op haar hersenstam. En hoewel Belgische experts waarschuwden dat die niet wetenschappelijk bewezen is, leek die wel aan te slaan. Zo is de kanker minder actief geworden en kan ze weer schrijven en zwemmen. Het weerzien na drie maanden van huis was heel emotioneel.