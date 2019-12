Kankerpatiëntje Lisa (9) gaat hoopvol 2020 tegemoet: behandeling van 380.000 euro slaat “zeer goed aan” mvdb

13 december 2019

18u03

Bron: 7s7 0 De familie van Lisa (9), een meisje uit de buurt van Namen dat lijdt aan stade 4 neuroblastoma (een zeldzame en agressieve vorm van kinderkanker), gaat mooie kerstdagen tegemoet. Lisa’s mama Kathleen maakte gisteren op Facebook bekend dat de nieuwe immunotherapie “zeer goed aanslaat”. Deze behandeling wordt - in tegenstelling tot Duitsland - niet terugbetaald door het RIZIV. Kostprijs: 380.000 euro.

Lisa was drie jaar oud toen in 2013 bij haar stade 4 neuroblastoma werd vastgesteld. Na een jaar vechten verminderde de agressieve kanker, maar de ziekte hernam eind vorig jaar. De verwachtingen leken toen allesbehalve gunstig. Lisa’s oncologe weigerde op te geven en keek naar een nieuwe behandeling in Duitsland die haar overlevingskansen substantieel kon verhogen. Het RIZIV betaalt deze dure Qarzib-immunotherapie nog niet terug. Lisa viel uit de boot voor deelname aan klinische studies, waardoor haar ouders geen andere keuze hadden dan een beroep te doen op de solidariteit en vrijgevigheid van wildvreemden. De inzamelactie Lisa For Life werd vooral in Franstalig België opgepikt. De teller stond begin oktober op 240.000 euro.

Bijzonder Solidariteitsfonds

Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) van het RIZIV stemde vervolgens in extremis ermee in om de 380.000 euro op zich te nemen. Het al ingezamelde geld van Lisa For Life is daarop aan de organisatie A.E.C. (Aide aux Enfants Cancéreux), een vereniging die kankerpatïentjes en hun ouders bijstaat, overgemaakt.

Lisa heeft inmiddels al drie kuren immunotherapie ondergaan. De pijnlijke behandeling wordt na elke sessie een beetje dragelijker. Haar familie kreeg gisternamiddag het heuglijke nieuws dat de immunotherapie volgens de behandelende artsen zeer goed aanslaat.

“Wij kunnen de eindejaarsperiode ingaan met hernieuwde hoop voor de toekomst. De weg is nog lang, maar we hopen dat we jullie in 2020 nog meer goed nieuws mogen brengen!”, delen de ouders mee. “Ondertussen wensen we jullie alvast prettige feesten toe en een gelukkig en gezond nieuwjaar!”, luidt het nog.