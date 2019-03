Kankerpatiënten krijgen dure tandzorg voortaan terugbetaald IDV

27 maart 2019

16u06 0 Kankerpatiënten en mensen bij wie het gebit nooit tot ontwikkeling kwam, krijgen tandzorg in de toekomst volledig terugbetaald. Inclusief de dure implantaten. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Kom op tegen Kanker kaartte de kwestie drie jaar geleden aan, nadat uit een bevraging was gebleken dat een op de vijf kankerpatiënten in financiële problemen komt door dure tandzorg. Bij patiënten met een hoofd- of halstumor moeten soms tanden worden verwijderd voor de tumor operatief kan weggehaald worden. Ook bestraling ter hoogte van de mond kan leiden tot het verlies van tanden, net als een stamceltherapie de tanden soms kan afstoten. Als de patiënt implantaten nodig heeft, kan de eindfactuur oplopen tot 20.000 euro en meer.

In het voorjaar van 2017 al besliste minister De Block om op jaarbasis 3 miljoen euro vrij te maken voor een terugbetaling van implantaten, brugwerk of kronen bij kankerpatiënten en mensen met anodontie (een zeldzaam verschijnsel waarbij geen enkele tand in het gebit tot ontwikkeling komt, nvdr.). De Technische Tandheelkundige Raad werkte daarop een nomenclatuurvoorstel uit. Dat is in december vorig jaar goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het Riziv.

Vorige week nam De Block nog een bijkomende maatregel. Kankerpatiënten zullen dure tandzorg niet alleen volledig terugbetaald krijgen, ze zullen ook niets meer hoeven voor te schieten. De overheid zal het bedrag rechtstreeks aan de tandarts betalen. Daarbij komt dat alle tandartsen de Riziv-tarieven voor deze behandelingen zullen respecteren. Deze patiënten worden dus ook niet geconfronteerd met supplementen. Ruim 200 patiënten per jaar komen in aanmerking voor deze regeling, die naar verwachting deze zomer van kracht wordt.

Volgens Hedwig Verhaegen van Kom op tegen Kanker zullen mensen met een verminking aan de kaakbeenderen door het verwijderen van een tumor of door aantasting van het kaakbeen door radiotherapie, wel moeten aantonen dat ze hierdoor een ernstige functionele of psychosociale handicap ondervinden. Die voorwaarde wordt niet gesteld na stamceltherapie. Een betere terugbetaling is altijd gegarandeerd voor kinderen die tanden verloren of meerdere ernstige tandafwijkingen opliepen ten gevolge van chemo- of radiotherapie voor hun twaalfde verjaardag.