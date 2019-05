Kandidate Ecolo poseert topless en wil daarmee boodschap de wereld insturen KVE

22 mei 2019

10u40

Bron: 7s7, Facebook 56 Clotilde Vallée, kandidate voor Ecolo, deelde op haar Facebookpagina een foto waarbij ze topless te zien is terwijl ze een middelvinger in de lucht steekt. En daar heeft de negentienjarige vrouw uit Bergen zo haar redenen voor.

“Ik neem een groot risico door dit beeld te posten”, schrijft ze. “Het kiekje is gemaakt tijdens mijn retoricareis vorige week.”

De politica van Ecolo legt uit dat haar ervaring in de politiek weliswaar nog pril is, maar wel voldoende om al iets te begrijpen van de hedendaagse maatschappij: “Ze is hypocriet”. “Zo zijn er mensen die de gendergelijkheid steunen, maar als ze eenmaal een tepel zien dan zijn ze gechoqueerd. Wanneer mannelijke modellen hun ontblote torso tonen, is er dan weer geen enkel probleem”, claimt de jonge vrouw die vijfde opvolger is op de lijst van de Franstalige groenen.

Aldus stelt de jonge ecologiste een vraag aan diegenen die menen dat het lichaam van een vrouw een object is dat niet aan haar toebehoort. “Heb je aan je moeder gedacht terwijl je dergelijke uitspraken deed? Aan je dochter? Aan je zus? Het lichaam van de vrouw is HAAR bezit en ze doet ermee wat zij wil”, vervolgt ze op Facebook. Vallée voegt eraan dat ze de foto zodanig heeft bijgesneden dat haar achterwerk niet volledig zichtbaar is “want de maatschappij is er nog niet klaar voor om te veranderen”.

“Ik zou willen dat deze foto als voorbeeld kan dienen voor al diegenen die te weinig zelfvertrouwen hebben of angst hebben. Jullie zijn mooi. Niemand heeft het recht om jullie te beoordelen op jullie gewicht of manier van zijn”, geeft ze als advies mee.

“Ik kom op voor vrouwenrechten en gendergelijkheid”, besluit Vallée.