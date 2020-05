Kandidaat-voorzitters Open Vld vrijdag in debat Debat live te volgen via HLN LIVE, Facebook en website van de partij JOBR

Bron: Belga 5 De vier kandidaat-voorzitters bij Open Vld Els Ampe, Egbert Lachaert, Stefaan Nuytten en Bart Tommelein gaan nu vrijdag 15 mei met elkaar in debat. De kandidaten zullen daarbij wel de afstandsregels moeten respecteren en het debat zal enkel online te volgen zijn. Politicoloog Nicolas Bouteca is moderator.

Normaal gezien had de opvolger van Gwendolyn Rutten al bekend moeten zijn. Maar door de coronacrisis besliste de partij op 19 maart om de pauzeknop in te drukken en de voorzittersverkiezingen even uit te stellen.

Live

Intussen werd de procedure opnieuw opgestart en werd ook de campagne hervat. Vrijdag 15 mei gaan de vier kandidaten een laatste keer met elkaar in debat. Dat debat wordt georganiseerd vanuit de Melsensstraat in Brussel, waar het hoofdkwartier van de Vlaamse liberalen is gevestigd. Het debat zal te volgen zijn via Facebook, de website van de partij en via HLN LIVE.

Stemmen

Vanaf maandag 18 mei om 10 uur kunnen alle stemgerechtigde leden van de liberale partij hun stem uitbrengen. Dat kan tot vrijdag 22 mei 12 uur. Door de coronamaatregelen is het stemmen op fysieke stemlocaties geschrapt. Stemmen kan enkel digitaal of telefonisch.

Op 22 mei zal de uitslag van de eerste ronde bekendgemaakt worden. Heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid, dan volgt een tweede ronde van vijf dagen. Die start dan op maandag 25 mei en loopt tot 29 mei. Uiterlijk eind mei weten we dus wie de komende vier jaar aan het hoofd zal staan van Open Vld.