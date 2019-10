Kandidaat-voorzitters CD&V moeten vergoeding blijven eisen voor Arco-coöperanten HR

24 oktober 2019

06u12

Bron: Belga 0 Binnenland Hoewel een vergoeding voor de Arco-coöperanten juridisch haast onmogelijk is, wil de CD&V-top dat zijn kandidaat-voorzitters dat blijven eisen. Dat marsorder is hun gegeven, schrijft ‘De Tijd’. De zeven kandidaten om Wouter Beke op te volgen als partijvoorzitter hebben een fiche toegespeeld gekregen met wat ze moeten zeggen over het Arco-dossier.

Arco is het vehikel waarmee de christelijke arbeidersbeweging participeerde in Dexia, de bankgroep die in 2011 over de kop ging. Daarbij zagen 800.000 Arco-coöperanten zo'n 1,5 miljard euro in rook opgaan. CD&V heeft altijd beloofd dat de Arco-coöperanten deels vergoed zouden worden, maar daar kwam niets van in huis.

De Arco-fiche die de kandidaat-voorzitters kregen, heeft tot doel dat ze alle zeven eenzelfde lijn aanhouden over Arco. De fiche wijst erop dat het “gunstige” arrest van het EU-gerechtshof in Luxemburg van 7 september 2018 een “schadevergoeding (plan B) aan Arco-coöperanten juridisch mogelijk” maakt. “Het is immers geen verboden staatssteun”, zo pepert de CD&V-top de kandidaat-voorzitters de partijlijn in.