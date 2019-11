Kandidaat-voorzitter Vanderjeugd gaat alle Open Vld-leden bevragen ARA

13 november 2019

Voormalig Vlaams Parlementslid en burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd (Open Vld) stuurt de komende 10 dagen een bevraging naar alle 63.000 partijgenoten, over waar het met zijn partij naartoe moet. Vanderjeugd stelde zich enkele maanden geleden al kandidaat om Gwendolyn Rutten op te volgen als partijvoorzitter, ook al is die verkiezing pas gepland in maart. Met de resultaten van zijn bevraging wil Vanderjeugd de boer op en de discussie aangaan met de leden. Hij benadrukt wel dat hij de partij niet in verlegenheid zal brengen door de resultaten de komende weken naar buiten te brengen. “Maar ik vind wel dat we eindelijk eens de leden moeten bevragen”, aldus Vanderjeugd. “Eigenlijk was dat aan de partij, meteen na 26 mei. De CD&V heeft dat gedaan, wij niet, en dus organiseer ik het maar zelf.” Aan die organisatie, en zijn campagne tot nu toe, spendeerde Vanderjeugd al meer dan de helft van zijn 97.000 euro uittredingsvergoeding als parlementlid. (ARA)

