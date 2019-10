Kandidaat-voorzitter sp.a Christ'l Van der Paal wil ingrijpende koerswending: “Breken met neoliberale beleid van laatste 40 jaar" Voorzittersverkiezingen sp.a ADN

04 oktober 2019

17u16

Bron: Belga 0 Christ'l Van der Paal, de Antwerpse sp.a-militante die kandidaat is om sp.a-voorzitter te worden, wil dat haar partij een duidelijk linksere koers vaart. In de intentieverklaring van Van der Paal en haar running mate Bart Callaert pleiten ze voor een partijprogramma dat "ingrijpende economische, ecologische en sociale hervormingen voorstelt, die breken met het neoliberale beleid van de laatste veertig jaar".

Van der Paal (52) komt uit het Antwerpse district Berchem. Ze werkt voor het Onafhankelijk Ziekenfonds en is vakbondsafgevaardigde voor de socialistische bediendenbond BBTK. Vorig jaar nam ze deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. In de voorzittersverkiezingen bij sp.a neemt ze het op tegen Conner Rousseau, de uit Sint-Niklaas afkomstige fractieleider in het Vlaams Parlement, en Hannes De Reu, een voormalig partijmedewerker uit Gent.

Totaalaanpak

Van der Paal en running mate Callaerts pleiten in hun intentieverklaring voor een ingrijpende koerswending bij sp.a. "De herleving van links in Vlaanderen en van de sp.a in het bijzonder vereist een totaalaanpak en kan zich niet beperken tot enkele kleine ingrepen in programma of partij-organisatie", klinkt het.



"De afbraak van de sociale zekerheid die nu aan de gang is, moet worden gestopt", klinkt het in de intentieverklaring. "De strijd voor een versterking en verdieping van de sociale zekerheid, het ongedaan maken van de privatisering van basisdienstverlening, een ambitieus klimaatplan met ingrijpende sociaal rechtvaardige maatregelen voor een transitie naar een duurzame ecologische samenleving zijn de drie actuele kerntaken voor de politieke actie van de socialistische partij".

Assertievere communicatie

De socialistische beweging moet "een politieke cultuur van emancipatie en verbondenheid uitdragen als tegenpool van het overheersende en verdelende identitaire discours van de rechterzijde", luidt het verder nog. Van der Paal en Callaert pleiten ook voor "meer assertieve" communicatie, het "opnieuw opbouwen" van de plaatselijke partijwerking en meer "aanwezigheid op het terrein van politieke en sociale acties".

Van der Paal en Callaert profileren zich als de kandidaten van de partijbasis, die ver af staan van de communicatiemachine waarover veel beroepspolitici nu beschikken. "We kiezen er bewust voor om geen dure professionele campagnefilmpjes of fotoshoots te gebruiken tijdens deze campagne. We zullen wel proberen onze boodschap in een klare, duidelijke en voor iedereen verstaanbare taal te brengen", klinkt het.