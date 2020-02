Kandidaat-voorzitter Open Vld Lachaert: “Als we op die manier verder doen gaan we nergens geraken” HLA

16 februari 2020

14u24

Bron: VTM Nieuws 3 Twee van de vier kandidaten voor het voorzitterschap van Open Vld zaten deze middag samen aan tafel in de studio van VTM Nieuws. Lachaert en Tommelein hadden het over de voorzittersstrijd en de federale formatie. Ze roepen alle partijen op om in alle openheid en met vertrouwen verder te werken aan de formatie, zonder “kinderachtig gedrag op sociale media”, aldus Egbert Lachaert.

“Wat vrijdag gebeurd is, is heel jammer. Toppolitici moeten zich niet op dergelijke kinderachtige manier gedragen”, vindt Egbert Lachaert. “Het mediaoffensief van de PS was niet respectvol naar Koen Geens.” De boodschappen van verschillende politici naar andere partijen op sociale media, zijn volgens Lachaert “kinderachtig”. “Als we op die manier verder doen gaan we nergens geraken, het is tijd om de serieux en het vertrouwen terug te brengen.”

Focus op inhoud

Beide kandidaat-voorzitters willen dat de focus nu op de inhoud komt te liggen, en dat men stopt met partijen op voorhand uit te sluiten. “Het enige dat voor mij zal tellen is de inhoud, en of ik mij daar als liberaal kan in vinden en het kan uitleggen aan onze achterban”, zegt Lachaert. Daar is Tommelein het mee eens: “Uiteraard moeten daar liberale accenten inzitten, uiteraard moeten we daar zorgen dat wij als liberale partij onze standpunten kunnen terugvinden. Het gaat niet over ‘die wel, die niet, dit is onaanvaardbaar’, dat was allemaal veel te vroeg en ik denk dat een aantal mensen overhaast te werk zijn gegaan.”

Jonger en nieuwer

De Oostendse burgemeester wil zich profileren als voorzitter-coach. Hij wil een verbindend figuur zijn tussen de partijtop, de mandatarissen en de leden van de partij. “Ik ben al een jaar burgemeester, en op dat jaar is nog geen enkele samenkomst voor burgemeesters georganiseerd", zegt hij daarover. Kamerfractieleider Lachaert wil met zijn inzet op sociaal-economische thema’s het verschil maken voor de leden van de partij.

Van een bitse strijd om het voorzitterschap is geen sprake, beide heren zijn het hele gesprek lang heel beleefd voor elkaar. Gevraagd naar de verschillen tussen beide kandidaten, zegt Lachaert dat hij jonger en nieuwer is in de politiek dan zijn tegenstander, waarna Tommelein voorstelt zijn das uit te doen, zodat hij ook jonger lijkt.

Bekijk hieronder het integrale studiogesprek