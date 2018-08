Kandidaat die saluut van Grijze Wolven brengt toch op lijst Ecolo-Groen TT

29 augustus 2018

13u20

Bron: Belga 11 Kenan Aydogan, een kandidaat van Ecolo-Groen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Joost-ten-Node, blijft op de lijst staan. Dat meldt Ecolo in een persmededeling. Afgelopen week was er ophef ontstaan rond zijn persoon, nadat de RTBF een foto had ontdekt waarop Aydogan het saluut van de extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven brengt.

Na beraadslaging met de kandidaat zou blijken dat het om een foto gaat die tijdens nieuwjaarsnacht werd genomen en verstuurd werd naar een concurrerende voetbalploeg.

"Het gaat om een stomme foto waar ik spijt van heb", stelt Aydogan. "Ik heb het teken enkel gemaakt om te spotten met mijn kennissen die stemmen voor MHP (Partij van de Nationalistische Beweging). Ik wil me verontschuldigen bij iedereen die ik hierdoor bang gemaakt heb. De mensen die me kennen weten dat ik geen sympathie heb voor de ideologie van de Grijze Wolven of andere ideologieën van haat".

Ondanks de ophefmakende foto behoudt Aydogan toch het vertrouwen en zijn plaats op de lijst Ecolo-Groen in Sint-Joost-ten-Node. "Kenan bespot zelf zijn vrienden die in de buurt verleid worden door deze ideologie. De vraag die we gesteld hebben is of we een persoon moeten uitsluiten op basis van deze foto, die op zich erg schokkend is, terwijl we ervan overtuigd zijn dat deze persoon die ideologie verwerpt?", stelt lijsttrekker Zoé Genot.