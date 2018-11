Kan regering crisis over VN-migratiepact nog afwenden? Francken zet deur op kier voor “interpretatieve nota” PG

23 november 2018

09u22

Bron: Radio 1 0 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zet de deur op een kier voor een interpretatieve nota bij het VN-migratiepact. Francken noemde zo’n nota in De Ochtend op Radio 1 “moeilijk, maar niet onmogelijk”.

Het water tussen N-VA en de andere regeringspartijen over het VN-migratiepact blijft erg diep. Dat bleek gisteren nog maar eens in de Kamer. N-VA blijft de tekst “zeer problematisch” noemen.

“We hebben de intentie om het VN-migratiepact te ondertekenen”, herhaalde premier Charles Michel (MR) deze ochtend op RTL. De premier geeft aan dat er binnen de regering naar een oplossing wordt gezocht. “En we bekijken nu de impact van de tekst met onze Europese bondgenoten.” Die Europese piste lanceerde Michel gisteren al in de Kamer.

Want ook in andere landen zoals Nederland staat het pact ter discussie. Daar bekijkt men de optie om een interpretatieve nota op te stellen. Die moet duidelijk maken welke impact het pact heeft op de Nederlandse wetgeving in verband met asiel en migratie.

Francken is het idee niet ongenegen, zo bleek deze ochtend. Hij noemt het opstellen van zo'n tekst “samen met migratie-kritische landen als Nederland en Denemarken” op de radio “moeilijk, maar niet onmogelijk”. “Ik heb veel contact met mijn Nederlandse collega”, zei Francken nog. Hij benadrukte dat er binnen de regering naar een oplossing moet worden gezocht. “We zullen dat verder bespreken, we hebben nog tijd de komende uren en dagen”, klonk het.