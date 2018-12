Kan N-VA nog verhinderen dat Michel het migratiepact goedkeurt? ARA DDW

05 december 2018

21u05

Kan N-VA nog verhinderen dat Michel het migratiepact goedkeurt in New York? Nee, zeggen de andere partijen. Jawel, zegt N-VA, en ze zwaait met de grondwet. Maar wie heeft er nu gelijk?

Michel heeft nu wel de zegen van het parlement om naar Marrakesh te gaan, daarmee heeft hij nog geen goedkeuring van de regering om het migratiepact goed te keuren in New York. En die is wel nodig, zegt N-VA. “Buitenlands beleid is een regeringsbevoegdheid, geen bevoegdheid van het parlement”, aldus De Roover. “Er is geen beslissing in de ministerraad waarop de eerdere verklaringen van Michel gebaseerd waren.” Niet nodig, zeggen de andere regeringsbronnen. “De kabinetten hadden groen licht gegeven in de ‘CoorMulti’, een vergadering waarin het standpunt van ons land bepaald werd. De kabinetten van Jambon en Francken waren daarin vertegenwoordigd, en die afspraken zijn bindend, aldus een regeringsbron.

Wie heeft gelijk?

Grondwetspecialisten geven aan dat De Roover een punt heeft. Maar hoe bindend zijn de beslissingen in de ‘CoorMulti’? “CoorMulti’s dienen vooral om ervoor te zorgen dat iedereen die bevoegd is geconsulteerd wordt, om een internationaal standpunt te bepalen”, zegt professor Internationaal Recht Jan Wouters (KU Leuven). “Het is een coördinatieorgaan, vaak tussen verschillende regeringen, dat de samenwerking vlotter moet doen lopen. De zaak is nu bijzonder politiek geworden en tot op het niveau van de regering getrokken, iets wat zelden gebeurt. Daarom lijkt het mij aan de regering om te beslissen hoe ze gaan stemmen.” Of ze daarbij kan terugvallen op oude CoorMulti’s? “Daar kan je over discussiëren, maar laat ons zeggen dat hier niet van de juridische spitstechnologie zal afhangen.”

Hoe dan ook: of de N-VA haar wil nu doordrijft of niet, of de regering valt of niet, en of ze uiteindelijk tot in New York strompelt: het pact van Marrakesh komt er sowieso en is niet bindend, al is er over dat laatste ook discussie.