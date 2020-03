Kan mijn kind naar school? En staan we nu voor grote uitbraak in België? Experts beantwoorden jullie vragen in VTM NIEUWS HAA

01 maart 2020

20u55 46 Met het einde van de krokusvakantie in zicht heeft u opnieuw massaal vragen - 10.000 maar liefst - ingestuurd over het coronavirus. In een extra uitzending van VTM NIEUWS heeft nieuwsanker Stef Wauters zondagavond verschillende vragen voorgelegd aan beleidsmakers, gezondheidswerkers, psychologen en andere specialisten. Dit zijn de antwoorden op jullie vragen.

Hoe groot is de kans dat de tweede Belg die besmet raakte met het coronavirus anderen heeft besmet?

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven): “Dat is natuurlijk mogelijk. Als we kijken naar de gevallen in Nederland, dan zijn daar ook telkens een paar familieleden positief bevonden. Of dat ook hier het geval is, wordt op dit moment nog onderzocht.”

Hoelang bedraagt de incubatietijd (het moment waarop iemand besmet raakt tot die echt ziek wordt)? En is zo iemand in de tussentijd ook besmettelijk?

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven): “Dat hangt af van de symptomen. De incubatietijd, wanneer je nog geen symptomen hebt, duurt gemiddeld ongeveer 5,2 dagen. Dat kan wat korter zijn, of wat langer. Je kan dus bijna een week rondlopen met het virus zonder daar weet van te hebben. Je gaat dan niet hoesten of niesten, waardoor het virus in de keel blijft zitten. Je zou het virus met een wasser (instrument dat artsen gebruiken, nvdr.) wel kunnen aanduiden in de keel, maar of je dan iemand kan besmetten, is een andere vraag.”

Morgen is de vakantie voorbij en start de school weer. Staan we nu echt voor een grote uitbraak van het virus?

Maggie De Block (Open Vld), minister van Volksgezondheid: “We hebben het virus lang kunnen tegenhouden in ons land. Een maand na de eerste besmetting is er nu een nieuwe besmetting. We mogen ons verwachten aan veel mensen en gezinnen die terugkomen van vakantie en die besmet zullen zijn. De komende dagen zullen we ook meer mensen moeten onderzoeken. Die zullen niet allemaal positief testen, maar er zullen er wel veel tussen zitten. Ook wetenschappers rondom mij gaan hiervan uit.”

Men maakt van dit virus iets mythisch. Dat is het niet. Dit is een virus zoals er zeer veel zijn Marc Van Ranst

Is ons land klaar voor een grote uitbraak?

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven): “We hebben enorm bijgeleerd uit alle vorige pandemieën. Het is niet de eerste keer dat deze oefening gebeurt. Telkens leer je wat er goed gegaan is, en wat minder goed. En dan verbeter je de plannen. We hebben gespecialiseerde ziekenhuizen die deze mensen perfect kunnen opvangen, in een omgeving waar ze onder onderdruk zitten, zodat alle virussen daar ook binnenblijven. Daarnaast zijn er nog alle andere ziekenhuizen die het ook gewoon zijn om bijvoorbeeld tuberculosepatiënten op te nemen op dergelijke kamers, of kamers die daarvoor geschikt zijn. Men maakt van dit virus iets mythisch. Dat is het echt niet. Dit is een virus zoals er zeer veel zijn. Daar heeft men wel degelijk ervaring mee.”

Als er een uitbraak is, kunnen er dan zoals in Italië ook bij ons dorpen in lockdown gaan?

Maggie De Block (Open Vld), minister van Volksgezondheid: “Daar zijn we nog niet aan toe. We hebben nu een patiënt die het virus heeft, waardoor we in het begin van fase 2 zitten. Er zullen nog patiënten volgen. We moeten nu vooral zien dat we die mensen goed verzorgen en dat zij genezen. Fase 3 betekent dat het virus niet meer bedwingbaar is. Fase 2 heeft tot doel dat de mensen die we binnenkrijgen geen anderen meer kunnen besmetten. De maatregelen in Italië zijn verregaand, maar je kan ze niet uitsluiten. We gaan er wel alles aan doen om dit te proberen voorkomen.”

Professor Herman Goossens, diensthoofd klinische biologie van het UZ Antwerpen, vindt een bredere screening nodig om een verdere uitbraak van het longvirus in te dammen. Iedereen die de griep heeft, zou ook moeten getest worden op het coronavirus, zei hij zondagavond in VTM NIEUWS. Viroloog Marc Van Ranst reageert dat in bepaalde gevallen nu al breder wordt getest, en hij nuanceert ook het nut van een totale screening.

Wat kunnen bedrijven doen wanneer morgen hun werknemers uit vakantie terugkeren?

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven): “Ik zou beginnen met hen te verwelkomen. Daarna probeer je te vermijden dat er ziektes worden overgedragen, door ervoor te zorgen dat er handhygiëne is en die ook te promoten. Wanneer mensen ziek zijn, dan horen die thuis te blijven. Dat doen we te weinig in Vlaanderen. Het is hier bijna een heldendaad om half ziek toch te gaan werken. Maar dat hoort echt niet. Werknemers die terugkeren uit risicogebied Italië hoeven hun personeel niet thuis te houden. Ik kan niet spreken in naam van de bedrijfsleiders, maar in mijn laboratorium zou ik het toch niet doen.”

De Vlaamse Silke Bal zit in quarantaine op Tenerife en kan morgen niet naar school: “Wat moet ik nu doen?”

Ben Weyts (N-VA), minister van Onderwijs: “Wat Silke moet doen, is zich vooral geen zorgen maken. Dit is een duidelijk geval van overmacht en wordt dus genoteerd als een gewettigd geval van afwezigheid.”

Mogen ongeruste ouders hun kinderen preventief thuis houden?

Ben Weyts (N-VA), minister van Onderwijs: “Het is zo dat alle kinderen schoolplichtig zijn en blijven. Dat is nu ook het geval. Het is absoluut niet de bedoeling dat iedereen plots naar eigen goeddunken gaat oordelen wanneer aan die schoolplicht mag ontsnapt worden. Wij vertrouwen op het oordeel van medische specialisten en ik hoop dat alle ouders dat ook doen.”

Moeten scholen Italië-reizen afgelasten?

Ben Weyts (N-VA), minister van Onderwijs: “Scholen moeten niks. Zij mogen zelf beslissingen nemen en kunnen zich hiervoor laten adviseren door enerzijds het Agentschap Zorg en Gezondheid of anderzijds het CLB waaraan ze verbonden zijn.”

Blijven leerlingen die met vakantie waren in Italië best thuis?

Ben Weyts (N-VA), minister van Onderwijs: “Ook daar is de mening van de medische experts dat deze leerlingen naar school kunnen. Er is wel grote voorzichtigheid geboden. Wanneer er ziektesymptomen opduiken, moet men onmiddellijk naar huis gaan en contact opnemen met de huisarts.”

Ik ben ingeënt tegen griep, dus ook tegen corona?

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven): “Door de griepspuit zal je beter beschermd zijn tegen de griep. Maar griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en dus ben je niet beschermd tegen het coronavirus.”

Lees ook:

Uw belangrijkste vragen over corona beantwoord: wie loopt het meest risico? Hoe bescherm je je? Wanneer verdwijnt het virus?

24 vragen over corona beantwoord: lopen zwangere vrouwen meer risico? En wat na de krokusvakantie?

Bekijk ook: dit is hoe je perfect je handen wast om corona te vermijden