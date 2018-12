Kan Michel ook naar Marrakesh zonder de steun van N-VA? Ja, zeggen grondwetspecialisten Astrid Roelandt

05 december 2018

12u00 0 Kan Michel het VN-migratiepact goedkeuren zonder de steun van zijn regering, maar met die van een meerderheid in het parlement? Volgens grondwetspecialist Toon Moonen wel.

Volgens Kamerlid en grondwetspecialist Hendrik Vuye wel. Volgens hem is het wel degelijk voldoende als het parlement haar steun geeft. “Zelfs als de regering in lopende zaken is”, aldus Vuye in De Ochtend. “Want waarvoor dient lopende zaken? Om de belangen van het parlement te beschermen, die de regering niet meer kunnen controleren. Maar als de regering doet wat het parlement vraagt, is er geen probleem. Bovendien: de geldigheid van de Belgische stem, wordt beoordeeld door de Verenigde Naties. Dus als de premier van een land daar gaat stemmen, kan ik mij moeilijk inbeelden dat andere landen die stem in twijfel gaan trekken.”

Verhofstadt

Ook grondwetspecialist Toon Moonen (UGent) sluit zich daarbij aan. “In principe moet de regering inderdaad collegiaal beslissen,” aldus Moonen. “De vraag is hoe dat in de praktijk werkt. Het is er in het verleden al op neergekomen dat de partij die niet akkoord gaat met een beslissing, de regering moet verlaten.” Dat is in 2003 bijvoorbeeld gebeurd met de regering-Verhofstadt. Ecolo kon de beslissing rond de nachtvluchten op Zaventem niet ondersteunen en is toen uit de regering gestapt. Maar toen had de regering ook zonder Ecolo nog steeds een meerderheid. Als de N-VA nu de regering verlaat, dan is dat niet het geval. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarom de regering valt. De premier kan ook gewoon nieuwe ministers aanstellen en doorgaan met een minderheidsregering. “De vraag is dan vooral hoe het parlement daarop reageert”, aldus Moonen. “Stelt iemand het vertrouwen ter discussie? Het is vandaag niet gezegd dat Michel het vertrouwen niét zou krijgen. Het zou kunnen dat de regering nog gedoogd wordt, zelfs door N-VA. Dan kan ze naar Marrakesh, terwijl de N-VA zich van het pact kan distantiëren.”

Krijgt ze het vertrouwen niet, dan komt het tot een ontslag en gaat de regering in lopende zaken. Maar of dat dan wil zeggen dat de premier niet naar Marrakesh gaat? Niet per se. “In 2011 besloot de ontslagnemende regering Leterme ook om F-16's naar Libië te sturen. Dat is normaal geen beslissing die je van een ontslagnemende regering zou verwachten, maar het was dringend en het parlement heeft dat toen toegestaan via een resolutie. Die resolutie werd toen weliswaar door iedereen gesteund.” Wat een regering in lopende zaken nu wel en niet mag beslissen, is niet altijd even duidelijk. De beslissing die vandaag genomen moet worden heeft minder gewicht in vergelijking met 2011. De VN-tekst zal sowieso worden aangenomen, of ons land haar steun nu verleent of niet.