Kan lockdown Antwerpen redden? Marc Van Ranst: “Het is al te laat. Verstrenging nodig in heel Vlaanderen”

De kleinere bubbel van tien gedurende één maand zal het corona-virus in Antwerpen niet stoppen. “ Antwerpen moet in lockdown. Alles wat niet essentieel is, moet dicht. In Duitsland was de stad al lang op slot gegaan”, zegt Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde en vicedecaan aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij krijgt gelijk van Marc Van Ranst: “Maar voor een lokale lockdown is het te laat. Het moet strenger in heel Vlaanderen.“