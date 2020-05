Kan jij helpen? Rode Kruis zoekt dringend negatieve bloedgroepen TT

19 mei 2020

16u51

Bron: Belga 2 Het Rode Kruis-Vlaanderen is dringend op zoek naar bloedgevers. Vooral de voorraad negatieve bloedgroepen is snel aan het slinken. De organisatie roept Vlamingen daarom op om bloed te komen geven.

De bloedvoorraad van Rode Kruis-Vlaanderen staat zwaar onder druk nu de ziekenhuizen opnieuw op volle toeren draaien en opnieuw meer bloedproducten nodig hebben.

"We leveren op dit moment 10 procent meer bloedproducten per dag aan ziekenhuizen dan dat het geval was voor de coronacrisis. De reden daarvoor is dat ziekenhuizen alle uitgestelde behandelingen aan het inhalen zijn en dus meer bloed nodig hebben. Dit alles maakt dat een dringende oproep nodig is", zegt Ine Tassignon, woordvoerster van Rode Kruis-Vlaanderen.

Wanneer de bloedvoorraad onder druk staat, zijn het bijna altijd de negatieve bloedgroepen waarvan er eerst een tekort dreigt. De reden daarvoor is eenvoudig: er zijn veel minder mensen met een negatieve bloedgroep (15 procent) dan mensen met een positieve bloedgroep (85 procent) én bloed met een negatieve resusfactor mag bij veel meer mensen toegediend worden. "De situatie is nu niet anders", aldus Tassignon. "De voorraad van de bloedgroepen O neg en AB neg is kritiek, die van A neg en B neg is zeer laag."

Opgelet: wie bloed komt geven is verplicht op voorhand een afspraak te maken via www.rodekruis.be/waargeven of 0800 777 00.