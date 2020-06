Kan ik uit een te vol Blankenberge worden geweerd? Telsysteem met 250 camera’s moet grote drukte aan kust vermijden

Een schild van zo’n 250 slimme camera’s moet deze zomer de drukte aan onze kust in beeld brengen. Wordt het ergens op de zeedijk of in het centrum té druk om de coronamaatregelen te kunnen naleven, kan de politie ingrijpen. Betekent dit dat badsteden kunnen worden afgesloten en dagjestoeristen rechtsomkeer moeten maken op de E40? Wij vroegen aan de betrokken partijen om antwoorden te geven op jullie meest prangende vragen.