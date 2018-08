Kan ik mijn kinderen onterven? Test hier uw kennis over het nieuwe erfrecht en uw persoonlijke financiën redactie

30 augustus 2018

12u35 2 Vanaf 1 september veranderen de regels voor erfenissen. De belangrijkste wijziging daarbij is dat u meer keuzevrijheid krijgt, waardoor erven van broer of zus goedkoper wordt.

BinckBank legde 10 stellingen omtrent erven en schenken voor aan 1.250 Belgen. Zij moesten respectievelijk antwoorden met 'juist', 'onjuist' of 'geen idee.'



Dat er nog veel werk aan de winkel is, bewijzen de resultaten van het onderzoek. 45% van de ondervraagden - dus bijna de helft - behaalde een onvoldoende.



Hoe is het gesteld met uw financiële kennis? Beantwoord zelf de onderstaande tien stellingen in kwestie met 'juist', 'onjuist' of 'geen idee' en u kent het antwoord. Veel succes.

1. "Vanaf 1 september kan iedereen vrij kiezen aan wie hij zijn geld of vastgoed nalaat".

2. "Kinderen kan je onterven".

3. "Zonder testament, is er niets geregeld tussen feitelijk samenwonenden".

4. "Schenkingen van roerende (bijvoorbeeld geld) en onroerende goederen (bijvoorbeeld een woning) worden vandaag verschillend ingebracht in het nalatenschap".

5."De registratiebelasting voor de enige, eigen woning is onlangs verlaagd".

6. "Vanaf dit jaar kunt u tot 1.230 euro fiscaalvriendelijk pensioensparen".

7. "Een spaarrekening brengt gemiddeld 4% op".

8. "Als u een obligatie van een onderneming koopt, wordt u hierdoor voor een deel eigenaar ervan."

9."Dividenden uit aandelen worden belast aan 25%."

10. "Als de inflatie hoger is dan de rente op een spaarrekening, verlies je geld."