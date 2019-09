Exclusief voor abonnees Kan de Vlaamse verkeersknoop opgelost worden met deelbusjes en hubs? “Te simplistisch” Redactie

17 september 2019

14u00

Bron: De Morgen 0 Alexander D’Hooghe, de intendant van Oosterweel, stelt een plan voor dat het verkeersinfarct in Vlaanderen moet tegengaan. Deelbusjes die via een eigen rijvak tussen voorstedelijke hubs rijden zijn een deel van de oplossing. Johan De Mol, mobiliteitsexpert aan de Universiteit Gent is niet overtuigd.

Door in onze voorsteden niet alleen klassieke, maar ook nieuwe vervoersmodi aan te bieden, onder meer zogenaamde “shared on-demand rides”, kunnen we het fileleed in ons land verminderen. Willen we de steeds strakkere mobiliteitsknoop helemaal ontwarren, moeten we vanuit multimodale hubs ook aparte rijbanen voorzien die doorheen deze voorsteden lopen en ze verbinden met de omgeving. Dat stelt de gerenommeerde professor Urbanisatie Alexander D’Hooghe (MIT) voor in een nieuwe mobiliteitsstudie. Verkeersexpert Johan De Mol is kritisch: “Dit faciliteert het autovervoer, terwijl dat net het probleem is.”

