Kan de neuzenvrouw een einde maken aan de Gentse neuzenoorlog? "Ik laat mij niet uit mijn kot lokken"

Carl, die van burgemeester Termont een verbod kreeg om nog op de Groentenmarkt te staan, zal vanaf volgende week als mobiele neuzenverkoper door Gent en andere steden trekken.

Geen Carl Demeestere meer aan het neuzenkraam van de Groentenmarkt in Gent. Na racistische uitspraken over zijn collega-neuzenverkoper legde burgemeester Daniel Termont hem een verbod op om nog langer neuzen te verkopen. Het kraam mag wel blijven staan maar dan zonder Carl. En dus neemt Nele Damman het roer over. "Ik stond hier al twee dagen in de week en op koopzondagen", zegt Nele. "Voortaan sta ik hier elke dag. Het was niet echt zo gepland maar ik zie het helemaal zitten."

Geen Carl Demeestere meer aan het neuzenkraam van de Groentenmarkt in Gent. Na racistische uitspraken over zijn collega-neuzenverkoper legde burgemeester Daniel Termont hem een verbod op om nog langer neuzen te verkopen. Het kraam mag wel blijven staan maar dan zonder Carl. En dus neemt Nele Damman het roer over. “Ik stond hier al twee dagen in de week en op koopzondagen”, zegt Nele. “Voortaan sta ik hier elke dag. Het was niet echt zo gepland maar ik zie het helemaal zitten.”

Dat Nele zo in een slangenkuil geworpen wordt deert haar niet. “Natuurlijk wordt je hier uitgedaagd door de concurrentie. Deze morgen was het alweer zo ver. Maar ik laat mij daar niet door doen. Ik ben volledig zen. Ik ga niet plots fel gaan reageren op praat van mijn buurman. Ik laat mij niet uit mijn kot lokken, echt niet,” zegt ze.

Barcelona

De verbannen neuzenverkoper Carl Demeestere heeft inmiddels al nieuwe plannen. “Ik ga echt niet zitten treuren hé. Ik had al langer een plan om een mobiel neuzenkraam te beginnen. Dat plan komt nu in een stroomversnelling. Vanaf maandag start ik er al mee. Ik heb een vergunning voor ambulante handel en dus mag ik op straat verkopen. Daar heb ik de toestemming van de burgemeester niet voor nodig,” zegt Carl. “Ik ben van plan om niet alleen in Gent mijn ronde te doen. Ik trek ook zeker al naar Oostende, Brugge en Brussel en daar zal ik Gent promoten. Ik heb ook goede contacten in Barcelona dus ik sluit niet uit dat ik ook daar nog met een kraam ga staan.”

Mars tegen racisme

Carl heeft momenteel geen plannen om de beslissing van burgemeester Termont aan te vechten via de rechtbank. “Daar ga ik mijn energie niet insteken. Ik heb een fout gemaakt en ik heb daar intussen mijn excuses al meermaals voor aangeboden. De dag dat die cameraploeg voor mijn neus stond had Sonny net een wafelkraam pal naast mijn eigen kraam gezet. Ik was vanbinnen aan het koken en net op dat moment staat die ploeg daar. Ik had al snel door dat ik een groot probleem had. Maar ik ben dus geen racist. Integendeel. Ik heb me al ingezet voor vluchtelingen en een school in Oeganda. Daarom wil ik zondag ook meelopen in de mars tegen racisme. Ik zal de organisatoren eerst om toestemming vragen en duidelijk uitleggen hoe het zo ver gekomen is”, aldus Carl.

Carl Demeestere in betere tijden.

Termont

“Ik begrijp dat de burgemeester een straf moest uitspreken maar hij had eerder alle redenen om dat ook al bij Sonny te doen,” zegt Carl. “Jaren geleden kregen we al opgelegd dat we uit de buurt van mekaars kraam moesten blijven en geen klanten mochten ronselen. We hebben stapels pv's van Sonny die dat net wel deed. Er zijn ook pv's van ernstiger zaken. Maar toen liet de burgemeester dat voorbijgaan zonder sanctie,” aldus Carl.

Binnenkort worden alle betrokken ook nog eens bij de burgemeester ontboden waar iedereen de levieten gelezen zal krijgen. De burgemeester hoopt zo de neuzenoorlog definitief de kop in te drukken.