Kan 'de leeuwin van Berchem' Johan Museeuw verslaan? 14u50

Bo komt elke dag met de fiets naar het werk, zelf op een druilerige maandagochtend. Haar baas wil haar daarvoor in de bloemetjes zetten. Maar Jens ziet het grootser: toeters, bellen, spandoeken, supporters en ... Johan Museeuw. Jens Dendoncker is commentator van dienst.



Meer van dit krijg je elke maandag om 20.35 in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'