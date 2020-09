Exclusief voor abonnees

Kan de formatie vandaag beginnen? Waarover is nog discussie?

Vivaldi-partijen staan vandaag nog voor moeilijke gesprekken

Astrid Roelandt

04 september 2020

06u23

Zal de koning vandaag een formateursduo het veld in sturen? Of volgt er weer uitstel? De Vivaldi-partijen gingen gisteren uiteen zonder akkoord, onder meer over de kernuitstap. Welke thema’s zorgen nog voor discussie? En komen ze er vandaag wel uit?