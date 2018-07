Kampvuren officieel verboden in heel Limburg Birger Vandael

03 juli 2018

17u49

Bron: eigen berichtgeving 2 Het hing al een tijdje in de lucht en nu heeft Noodplanning & Crisisbeheer Limburg ook een officieel verbod ingesteld op kampvuren. Sinds 1 juli telt de code rood voor brandgevoeligheid ook al in de hele provincie.

De aanhoudende droogte heeft ervoor gezorgd dat de vegetatie zeer droog en dor is. Brandweerdiensten en natuurbeheerders zijn extra alert en staan stand-by om een beginnende brand zo snel mogelijk te blussen, maar vragen ook de medewerking van elke burger om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Een natuurbrand kan zich in droge periodes namelijk zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen of uitbreiden en kent niet altijd een natuurlijke oorzaak .

Verder wordt ook opgeroepen aan burgers en overheden om op te passen met barbecues, vuurkorven en fakkels. Sigarettenpeuken weggooien in natuurgebied, de berm of andere brandgevoelig plaatsen wordt ook afgeraden. Voor mensen thuis geeft men de tip blusmiddelen bij de hand te houden en natuurliefhebbers worden gevraagd aan de rand van natuurgebieden te blijven.