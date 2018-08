Kampenhout ontslaat gemeentesecretaris wegens grensoverschrijdend gedrag AV

29 augustus 2018

18u00

Bron: BELGA 0 De gemeente Kampenhout ontslaat met onmiddellijke ingang haar gemeentesecretaris na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de gemeenteraad in een besloten zitting beslist. De secretaris werd eind maart al op non-actief gezet. Toen werd er ook een tuchtonderzoek opgestart. De man zette in mei ook al een stap opzij als voorzitter van de CD&V van Lennik.

Burgemeester Kris Leaerts (CD&V) wil geen details kwijt over de aard van de klachten die het ontving over de gemeentesecretaris. In een korte mededeling wijst hij erop dat "de gemeenteraad deze beslissing diende te nemen omwille van meldingen en klachten en zich hierbij baseerde op een uitgebreid onderzoek waarin alle relevante personen werden gehoord". "Alle standpunten werden in rekening gebracht, ook die van de secretaris", aldus Leaerts.

De afgelopen maanden ontkende de gemeentesecretaris in de media steeds alle aantijgingen.