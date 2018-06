Kampeerchaos bij scholen: "N-VA gijzelt minister Crevits om politieke spelletjes te spelen"

Groen biedt Open Vld en CD&V een wisselmeerderheid aan ADN

21 juni 2018

11u23

Bron: Belga 0 Oppositiepartij Groen is bereid om Open Vld en CD&V een wisselmeerderheid aan te bieden in het dossier van de schoolinschrijvingen. Dat zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. Volgens haar "gijzelt N-VA minister Crevits om politieke spelletjes te spelen".

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld raken het niet eens over de manier waarop de schoolinschrijvingen in Vlaanderen moeten georganiseerd worden. Een nieuw overleg gisteren leverde geen doorbraak op.

Open Vld en CD&V wijzen N-VA met de vinger. Die partij wil geen akkoord sluiten over een uniforme inschrijvingsdatum voor heel Vlaanderen - een punt waarover consensus bestaat - zonder een breder akkoord waarin komaf gemaakt wordt met de dubbele contingentering. Volgende week woensdag staat een nieuw overleg gepland, maar nu de verschillende partijen openlijk verwijten naar elkaar slingeren, lijkt de kans op een akkoord miniem.

Voor Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman is de maat vol. "Scholen en ouders willen duidelijkheid. Groen heeft een decreet klaar met 1 inschrijvingsdatum in plaats van 131 data. Wij staan klaar om een wisselmeerderheid te bieden aan CD&V en Open Vld, en zo de kampeerchaos definitief te stoppen", zegt ze aan Belga.

Onzekerheid

Volgens Meuleman is het de N-VA die onderwijsminister Hilde Crevits "gijzelt om politieke spelletjes te spelen". "Op het terrein zorgt dit voor chaos en onzekerheid. Leerlingen en ouders worden gedwongen steeds vroeger een keuze te maken voor de school en studierichting. Dit versterkt ook nog eens de sociale ongelijkheid. Jammer en onverantwoord. Als onderwijs echt belangrijk is voor Open Vld en CD&V stemmen ze met ons mee en maken we met een wisselmeerderheid 1 centrale inschrijvingsdatum mogelijk."

Meuleman verwijst naar het systeem in Gent. Daar werkt het systeem van de dubbele contingentering volgens haar wél goed. "Kamperen is niet meer nodig. Meer scholieren krijgen er hun school van eerste keuze. Bovendien bevordert het de sociale mix en dat is de sleutel tot samenleven. Voor N-VA is dat blijkbaar niet goed."

Sp.a: "Schuldig verzuim"

Dat de Vlaamse meerderheidspartijen maar geen akkoord vinden over het inschrijvingsdecreet, is volgens Caroline Gennez van sp.a "schuldig verzuim". "Een zoveelste bewijs dat deze regering en meerderheid niet meer in staat zijn om zelfs in cruciale dossiers nog beslissingen te nemen", aldus Gennez.

"Al een hele legislatuur kibbelen de meerderheidspartijen over dit dossier. Ook minister Crevits blijft aan de zijlijn staan", zegt Gennez. "Nochtans zijn er een aantal makkelijke oplossingen: éénzelfde inschrijvingsmoment voor alle scholen en centraal aanmelden om kampeertoestanden te vermijden. Verlos scholen, ouders en leerlingen uit hun lijden. Er is een ruime parlementaire meerderheid. Waar wacht men eigenlijk op?"