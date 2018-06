Kamp van woonwagenbewoners in Anderlecht ontruimd Redactie

28 juni 2018

13u17

Bron: belga 0 De politie heeft vanochtend het kamp ontruimd dat een aantal woonwagenbewoners hadden opgebouwd in de Dantestraat in Anderlecht. De bewoners zelf hadden het kamp al uit eigen beweging verlaten en hadden alleen enkele autowrakken achtergelaten, zo meldt de woordvoerster van de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst).

Het kamp bestond uit een tiental woonwagens, die op een privé-terrein in de Dantestraat geparkeerd stonden. De bewoners hadden ook een aantal hutjes gebouwd. Nadat de politie een verslag had opgesteld waaruit bleek dat er risico's waren voor de gezondheid en de veiligheid van de aanwezigen, had de burgemeester van Anderlecht een besluit genomen om het kamp tegen 1 juni te laten evacueren.

Maandagavond gingen enkele hutten dan in de vlammen op bij een brand, waarna de woonwagenbewoners zelf besloten het terrein te verlaten.