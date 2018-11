Kamervoorzitter Bracke maakte dossier rond Dewinter over aan parket SPS

12 november 2018

13u37

Bron: Belga 0 . Kamervoorzitter Siegfried Bracke heeft het dossier rond Kamerlid Filip Dewinter vorige maand overgemaakt aan de Brusselse procureur-generaal. Dat gebeurde nadat Bracke door de Staatsveiligheid was ingelicht over de mogelijke activiteiten van het Vlaams Belang-kopstuk voor een vzw die verdacht wordt van Chinese spionage. De Kamervoorzitter volgde een advies van de Deontologische Commissie, dat er kwam op basis van een geanonimiseerd dossier, zegt Bracke

Het Laatste Nieuws bracht maandag het bericht dat Filip Dewinter jarenlang adviseur is geweest bij een vzw die door de Staatsveiligheid verdacht wordt van Chinese spionage. Hij kreeg onkosten vergoed en had zelfs een ontmoeting met een directeur van de federale politie in opdracht van de Chinezen, luidt het. Dewinter ontkent dat hij op de hoogte was van verdachte banden tussen de vzw en de Chinese overheid. “Ik heb geen deontologische fout gemaakt, laat staan dat er strafrechtelijke feiten zouden zijn gepleegd”, zegt hij in de krant.

Kamervoorzitter Bracke was al een hele tijd op de hoogte van het verhaal. Op 26 juni kreeg hij daarover een brief van de Staatsveiligheid, waarop hij toelichting heeft gevraagd van de administrateur-generaal Jaak Raes. Die kreeg hij twee dagen later. Na lang beraad besliste Bracke op 18 juli de Federale Deontologische Commissie om advies te vragen. “Er zijn immers twee aspecten: er is het idee van mogelijke inmenging, maar ook een deontologisch aspect”, legt de Kamervoorzitter uit.

Rechten vrijwaren

Hij benadrukt dat hij het advies heeft gevraagd op basis van een totaal geanonimiseerd dossier, waarin de identiteit van Dewinter “netjes verborgen werd gehouden”. Op 11 oktober had de Deontologische Commissie haar antwoord klaar. Het advies hield in dat de voorzitter werd aangeraden naar het parket te stappen, omdat het de Commissie noch de Kamervoorzitter toekwam te oordelen of iets strafrechtelijk verkeerd was gedaan.

Op 18 oktober heeft Bracke daarop een brief verstuurd naar de Brusselse procureur-generaal, waarop op 6 november een antwoord binnenliep dat het bericht in goede orde was ontvangen. In de loop van de hele procedure heeft Bracke het Kamerlid niet op de hoogte gebracht. “Het komt mij niet toe dit uit te zoeken”, legt de Kamervoorzitter uit. Wel heeft hij geweigerd het advies van de Commissie tot nu toe op de website te publiceren - zelfs al kwam het tot stand op basis van een geanonimiseerd dossier. “Om de rechten van het Kamerlid te vrijwaren.”

Vanochtend had Bracke contact met Dewinter. Het advies zal binnenkort wel worden gepubliceerd, maar niet de brief van de Staatsveiligheid of die naar de Deontologische Commissie.