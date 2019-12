Kamerleden leveren 5 procent in op afscheidsvergoeding SVM

16 december 2019

17u31

Bron: Belga 72 Kamerleden zullen voortaan 5 procent minder afscheidsvergoeding krijgen. Dat heeft het Bureau van de Kamer beslist. In het verleden zorgde die financiële regeling vaak voor de nodige ophef.

In 2012 besliste het Bureau al om 5 procent in te houden op de parlementaire vergoeding. De redenering was dat ook parlementsleden moesten bijdragen aan de budgettaire inspanningen.

De Kamer heeft die inhouding nu uitgebreid naar de afscheidsvergoeding. Dat is een vergoeding voor Kamerleden die een punt zetten achter hun mandaat. Ze werd eerder al aan banden gelegd, door bijvoorbeeld een plafond in te voeren van 24 maanden.

De afscheidsvergoeding werd destijds in het leven geroepen omdat politici na afloop van hun politieke carrière geen werkloosheidsuitkering kregen.

Meer over Kamer

politiek