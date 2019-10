Kamerfractieleider PS: “We gaan niet in regering stappen om te besparen” SVM

21 oktober 2019

09u45

Bron: Belga 4 PS-kamerfractieleider Ahmed Laaouej ziet geen gemeenschappelijke punten tussen N-VA en PS. Dat antwoordde hij vandaag bij ‘La Première’ (RTBF) op vragen over de vorming van een federale regering. "Niemand zou het begrijpen dat we in een regering zouden stappen om een besparingsbeleid te voeren", aldus Laaouej. De kersverse voorzitter van de Brusselse federatie riep wel op om het werk van de preformateurs en de werking van de instellingen van het koninkrijk te respecteren.

Op 8 oktober belastte de koning Rudy Demotte (PS) en Geert Bourgeois (N-VA) met een preformatieopdracht. Ze moeten de mogelijkheden onderzoeken voor het starten van onderhandelingen voor de vorming van een regering rond de as PS-N-VA. Vijf maanden na de verkiezingen liggen de standpunten van de belangrijkste partijen in Vlaanderen en Wallonië nog ver uiteen.

De nieuwe PS-voorzitter Paul Magnette onderstreepte dat gisteren nog. “Wie de PS nodigt heeft, weet wat wij willen”, klonk het.

En de boodschap van de PS-kamerfractieleider leidt niet meteen tot meer optimisme. “We komen op voor meer sociale rechtvaardigheid. (..) Niemand zou het begrijpen dat we in een regering zouden stappen om een besparingsbeleid te voeren." Ahmed Laaouej wijst erop dat er "democratische achteruitgang" is geweest onder de uittredende regering, denk maar aan “de aanvallen tegen de media en het wetsontwerp over de woonstbetreding”.