Kamercommissie zet licht op groen voor onbeperkte geldigheid wilsverklaring bij euthanasie

26 november 2019

14u58

De Kamercommissie voor Gezondheid heeft vandaag het licht op groen gezet voor het wetsvoorstel dat de wilsverklaring bij euthanasie onbeperkt geldig maakt.

Socialisten, liberalen, groenen en PVDA stemden voor. N-VA, Vlaams Belang en CD&V namen niet aan de stemming deel. Het voorstel werd ruim een maand geleden in commissie besproken en geamendeerd. Tot een finale stemming kwam het toen niet, omdat N-VA een tweede lezing vroeg.

"De afgelopen 17 jaar werden de praktische grenzen van de wet verschillende keren duidelijk gemaakt door patiënten, burgers, actieve verenigingen en artsen. Het was dus noodzakelijk om de wet te corrigeren en te verbeteren", zei Barbara Creemers (Groen). Daarom diende ze samen met Laurence Hennuy (Ecolo) een wetsvoorstel in om de termijn voor de wilsverklaring af te schaffen.



"De wilsverklaring elke 5 jaar vernieuwen is een onnodige administratieve verplichting voor de patiënt. Eenmaal uitgevoerd, moet de verklaring geldig blijven tenzij de betrokken partijen zich bedenken, dan kan de wilsverklaring op elk moment weer worden ingetrokken", argumenteerde ze. "Door de termijn van de wilsverklaring onbeperkt geldig te maken in de tijd, maken we van de meest eenvoudige optie de standaard."