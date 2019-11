Kamercommissie zet licht op groen voor onbeperkte geldigheid wilsverklaring bij euthanasie, maar er is ook protest ADN KV

26 november 2019

14u58

Bron: Belga 3 De Kamercommissie voor Gezondheid heeft vandaag het licht op groen gezet voor het wetsvoorstel dat de wilsverklaring bij euthanasie onbeperkt geldig maakt. Socialisten, liberalen, groenen en PVDA stemden voor. N-VA, Vlaams Belang en CD&V namen niet aan de stemming deel omdat ze het niet eens waren met de gang van zaken.

Het voorstel werd ruim een maand geleden in commissie besproken en geamendeerd. Tot een finale stemming kwam het toen niet, omdat N-VA een tweede lezing vroeg.

Bedenken

“De afgelopen 17 jaar werden de praktische grenzen van de wet verschillende keren duidelijk gemaakt door patiënten, burgers, actieve verenigingen en artsen. Het was dus noodzakelijk om de wet te corrigeren en te verbeteren”, zei Barbara Creemers (Groen). Daarom diende ze samen met Laurence Hennuy (Ecolo) een wetsvoorstel in om de termijn voor de wilsverklaring af te schaffen.



“De wilsverklaring elke vijf jaar vernieuwen is een onnodige administratieve verplichting voor de patiënt. Eenmaal uitgevoerd, moet de verklaring geldig blijven tenzij de betrokken partijen zich bedenken, dan kan de wilsverklaring op elk moment weer worden ingetrokken”, argumenteerde ze. “Door de termijn van de wilsverklaring onbeperkt geldig te maken in de tijd, maken we van de meest eenvoudige optie de standaard.”

Tempo

Zowel Valerie Van Peel (N-VA) als Els Van Hoof (CD&V) waren het niet eens met het tempo waarmee het voorstel door de commissie gejaagd werd. De N-VA had een tweede lezing gevraagd omdat de fractie heel wat juridische problemen in de tekst zag.

“De wet rond de wilsverklaring van euthanasie werd, onder meer door ons, begin dit jaar aangepast om ervoor te zorgen dat wilsverklaringen kunnen gelden voor de termijn die men vrij kan kiezen, zo gewild ook onbeperkt”, brengt Van Peel in herinnering.

Ze stelt vast dat paarsgroen en extreem-links zonder concrete reden de wet opnieuw willen aanpassen. “Zowel in eerste lezing als in tweede lezing werd de commissie meermaals geschorst om snel-snel amendementen op de banken te schrijven en in te dienen. We hebben meermaals gewezen op inconsistenties en onzorgvuldigheden in de voorgestelde wijzigingen, maar dit viel telkens in dovemansoren. Op het einde was het niet eens meer duidelijk hoe de definitieve tekst er uitzag en er bestaat een groot risico dat de nieuwe wijziging in conflict komt met de eerdere wijziging aangenomen eerder dit jaar”, klaagt Van Peel aan.

Monddood

Volgens haar werden N-VA, CD&V, cdH en Vlaams Belang monddood gemaakt. “Commissievoorzitter, Thierry Warmoes (PVDA-PTB), heeft de stemming doorgedrukt terwijl de bespreking niet afgerond was. Uit protest met de ongeziene gang van zaken hebben we de commissie verlaten.” Valerie Van Peel heeft de situatie aangekaart bij Kamervoorzitter Patrick Dewael, het incident zou op de volgende conferentie van Voorzitters besproken worden.

Ook Els Van Hoof waarschuwt dat het haastwerk rond de wilsverklaring bij euthanasie “juridische chaos” kan creëren.

Volgens commissievoorzitter Thierry Warmoes verliep alles volgens de regels. Hoewel het om een tweede lezing ging, heeft de vergadering meer dan drie uur geduurd. De tegenstanders hebben volgens hem tijd willen winnen, maar een meerderheid wilde tot de stemming overgaan. Daarop hebben CD&V en N-VA de zaal verlaten, aldus Warmoes. Hij voegde er nog aan toe dat alle amendementen voorgesteld werden. “Het was voor iedereen dan ook duidelijk waarover er uiteindelijk gestemd werd”, maakt hij zich sterk. Hij beklemtoont in een reactie aan Belga dat alles democratisch is verlopen.