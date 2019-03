Kamercommissie werkt achterstand nationaliteitsaanvragen bijna volledig weg AW

21 maart 2019

07u30

Bron: Belga 0 De Kamercommissie Naturalisaties heeft haar achterstand bij de verwerking van nationaliteitsaanvragen bijna volledig weggewerkt. Terwijl er bij de start van de legislatuur nog 36.935 hangende dossiers waren, blijven er nu nog iets meer dan 5.000 over.

De plenaire Kamer behandelt vandaag voor de laatste keer deze legislatuur een pakket naturalisaties. De voorbije vier jaar werden 13.741 mensen Belg via de uitzonderingsprocedure in de Kamer, op een totaal van 134.499 mensen. Het gaat vooral om erkende vluchtelingen, maar ook mensen uit Marokko, Congo, Roemenië en Armenië.



Uitzonderingsprocedure

"In de toekomst gaat dat aantal nog drastisch dalen", bevestigt Lanjri, "aangezien er maar heel weinig nieuwe mensen in aanmerking komen voor deze uitzonderingsprocedure. Jaarlijks worden zo'n 200 aanvragen ingediend". Dat waren er eerst 10.000.

De sterke daling is het gevolg van een strengere nationaliteitswetgeving die de Kamer in 2012 goedkeurde en waardoor de snel-Belgwet verdween. Sindsdien is de nationaliteitsverklaring de regel en de gunstprocedure in het parlement via de commissie Naturalisaties er enkel nog voor uitzonderlijke gevallen.

Uitgestelde dossiers

De commissie zat echter nog met een serieuze achterstand van aanvragen die voor de wetswijziging werden ingediend. In de afgelopen jaren werd die voor een groot stuk weggewerkt. Er blijven nog 5.173 dossiers over, waarvan er 3.150 al eens behandeld werden, maar om de ene of andere reden verdaagd. Dat zegt Kamerlid Nahima Lanjri, die de commissie voorzit. Ze klaagt aan dat de adviesverstrekking vanuit het Brussels parket te wensen overlaat.

"Het kan bijvoorbeeld gaan over gebrekkige taalkennis, een vermoeden van schijnhuwelijk of een lopend onderzoek naar een misdrijf of een zware verkeersovertreding", verduidelijkt Lanjri. "Al jaren loopt de adviesverstrekking vanuit het Brussels parket stroef waardoor helaas deze dossiers veel langer aanslepen".