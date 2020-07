Kamercommissie sluit "kaasroute" voor schenkingen ISA

07 juli 2020

13u30

Bron: BELGA 0 De Kamercommissie Financiën heeft dinsdag het voorstel van CD&V en Groen goedgekeurd dat de zogenaamde fiscale "kaasroute" moet sluiten. De "kaasroute" verwijst naar de mogelijkheid die vandaag bestaat om schenkingsrechten te ontwijken door schenkingen van roerende goederen te laten verlijden door Nederlandse notarissen. Op die manier worden notariële akten niet geregistreerd in België en blijven de giften vrij van schenkingsrechten.

Momenteel moeten enkel de overdrachten van onroerende goederen door buitenlandse notarissen geregistreerd worden in België. Het voorstel maakt de registratie ook voor de schenking van roerende goederen verplicht.

Richting fiscale rechtvaardigheid

Heel wat Nederlandse notarissen, consultants en vermogensplanners maken bij Belgen reclame over de mogelijkheid om schenkingen van roerende goederen in Nederland te laten verlijden. Zo kunnen zij spaargeld, aandelen en obligaties zonder belasting aan hun kinderen schenken en er het vruchtgebruik over behouden. Met dit wetsvoorstel wordt nu een einde gesteld aan dit type van constructies.

Het voorstel kreeg in de Kamercommissie een brede steun. Enkel N-VA en MR onthielden zich. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is vastgelegd op 1 december 2020.