Kamercommissie nodigt bijna dertig experts uit om abortus toe te lichten kg

09 mei 2018

15u18

Bron: Belga 1 De Kamercommissie Justitie is het vandaag eens geraakt over een lijst van bijna dertig experten die gehoord zullen worden in het kader van het debat over abortus. Een theoretische meerderheid in de Kamer wil abortus uit de strafwet halen en heeft daarvoor verschillende voorstellen ingediend. Vanaf 23 mei komen er hoorzittingen met bijna dertig experten.

Onder de experten zijn er artsen, magistraten, juristen, specialisten bio-ethiek en mensen van centra voor gezinsplanning. Zowel progressieve als conservatieve stemmen zouden aan bod komen.

Voorlopig zijn er twee halve dagen uitgetrokken voor de hoorzittingen, maar dat zou niet volstaan om de lange lijst experten te horen. De commissie Justitie zal op 13 juni een stand van zaken in het dossier opmaken. Omdat de commissie nog andere zaken moet behandelen, zullen de verschillende fracties op 20 juni bekijken welke onderwerpen prioritair aan bod zullen komen, luidt het.

Bij de oppositie hebben socialisten, groenen, PVDA en DéFI voorstellen ingediend om abortus uit de strafwet te halen. Binnen de regeringsmeerderheid heeft Open Vld een voorstel ingediend en is wellicht een groot deel van de MR voor. CD&V is tegen en N-VA is eerder terughoudend.