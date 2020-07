Kamercommissie legt verkoop lachgas aan minderjarigen aan banden HAA

Bron: Belga 1 Politiek De Kamercommissie Gezondheid heeft een wetsvoorstel van MR, CD&V en N-VA goedgekeurd dat een verbod invoert op de verkoop van metalen slagroomcapsules met lachgas aan minderjarigen.

Lachgas (distikstofmonoxide) is een populaire drug bij jongeren, maar kan schadelijker zijn dan het lijkt. Een totaalverbod op lachgas is niet haalbaar, legt Kamerlid Nawal Farih (CD&V) uit, vermits het ook als huishoudmiddel kan worden gebruikt.

Het voorstel om de verkoop van lachgas aan banden te leggen, ligt al maanden op tafel in de Kamer. Vandaag kwam het dan toch tot een stemming. De finale goedkeuring moet binnenkort nog door de plenaire Kamer gebeuren.

"Jongeren gebruiken dit middel om in een roes te komen en dat kan leiden tot neurologische problemen of zelfs permanente hersenschade", weet Farih. Maar het is ook een vergund geneesmiddel en Europees erkend voedingsadditief. "Dat maakt het zeer moeilijk om een totaalverbod op het product te vragen", luidt het. "Met een verbod op de verkoop van lachgas aan minderjarigen zetten we wel een eerste stap in het beschermen van onze jongeren."

Evaluatie

Het is de bedoeling dat er voortaan een waarschuwingslabel te zien is op de capsules. Handelaars die zich niet aan het verbod houden, riskeren een sanctie. Farih pleit er nog voor dat het Geneesmiddelenagentschap FAGG de situatie binnen drie jaar opnieuw in kaart brengt om te evalueren of dit verbod voldoende was.