Kamercommissie keurt unaniem volledig verbod op tabaksreclame goed LH

04 februari 2020

11u45

Bron: Belga 10 De Kamercommissie Gezondheid heeft vandaag unaniem een totaalverbod op tabaksreclame goedgekeurd. Er geldt nu al een algemeen verbod, maar daarop waren uitzonderingen voorzien voor winkels, zoals het aanbrengen van een logo aan de voorgevel van een krantenwinkel. Die worden vanaf 1 januari 2021 ook verboden.

Het verbod op tabaksreclame is al vele jaren in voege. Het doel is logisch: voorkomen dat mensen beginnen te roken. Toch werden indertijd enkele uitzonderingen in de wet ingeschreven. Winkeliers mogen bijvoorbeeld wel nog het logo en de naam van een sigarettenmerk uithangen aan de voorgevel van hun winkel.

Vanaf 1 januari 2021 worden die uitzonderingen eveneens verboden. Die tussenperiode moet er voor zorgen dat de administratieve diensten zich kunnen voorbereiden op controles, maar vooral dat de verkooppunten voldoende tijd hebben zich in regel te stellen.

Het voorstel moet nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer. Daar kan mogelijk nog enige tijd overgaan. Het is immers niet uitgesloten dat het voorstel moet worden genotificeerd aan Europa. Dat zal nu worden onderzocht, maar indien dat het geval is, dan kan de Kamer het voorstel pas goedkeuren eens die procedure achter de rug ligt.

Toegankelijkheid aanpakken

Het totaalverbod is niet het eindpunt in de strijd tegen tabak. Er zitten immers nog voorstellen in de pijplijn om in te grijpen op de toegankelijkheid. Zo heeft CD&V een voorstel om het aantal verkooppunten te centraliseren.

De Stichting tegen Kanker onderstreept alvast het belang van het reclameverbod. Vanaf dit jaar liggen immers neutrale sigarettenpakjes in de rekken. De Stichting vermoedt dat de tabaksbedrijven de gemiste reclame via de pakjes zouden compenseren met extra reclame.

De organisatie benadrukt dat het verbod bovendien nodig is voor alle tabaksproducten, dus ook de nieuwe verhitte tabaksproducten en de e-sigaret. De Stichting pleit daarnaast op een verbod op giften, donaties en mecenaat vanwege de tabaksindustrie.