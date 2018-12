Kamercommissie keurt resolutie goed met wisselmeerderheid: N-VA stemt tegen, PS onthoudt zich ADN/SVM

05 december 2018

07u43 23 De kogel is na een debat van ruim drie uur dan toch door de kerk: de Kamercommissie Buitenlandse Zaken keurde met een alternatieve meerderheid een resolutie goed die het VN-migratiepact steunt. Er waren 10 stemmen voor, 4 tegen en 3 onthoudingen. N-VA stemde zoals aangekondigd tegen. De PS onthield zich. Morgen stemt de volledige Kamer over de resolutie.

De tekst krijgt de steun van CD&V, Open Vld, MR, Ecolo-Groen, sp.a en cdH. De PS heeft zich onthouden. Vlaams Belang diende amendementen in om het pact niet te steunen, maar die haalden het niet. N-VA onthield zich bij de stemming van die Vlaams Belang-amendementen.

De resolutie steunt het VN-migratiepact. Daarnaast vraagt de tekst om verder overleg met de EU-lidstaten die het pact steunen. Zo moet dan een ‘explanation of position’ tot stand komen, die voor extra verduidelijking zorgt.

Parlement stemt resolutie pro VN-migratiepact. Dank aan de collega's die vooruit willen. Parlement heeft gedaan wat het kon en moest doen. Nu is het aan @CharlesMichel. Morgen zal hij duidelijk moeten zijn hoe hij met dit mandaat zal omspringen. Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

De tekst benadrukt dat het migratiepact er gekomen is na anderhalf jaar overleg tussen de 193 landen die in 2016 de ‘Verklaring voor vluchtelingen en migranten’ hebben ondertekend. België is “heel actief” betrokken geweest bij het onderhandelingsproces, luidt het nog. Ook de uiteenzettingen van de speciale gezant voor Asiel en Migratie Jean-Luc Bodson en de zes experten in de commissie komen aan bod.